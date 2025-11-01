Το μακελειό στα Βορίζια: Η πολύνεκρη κρητική βεντέτα που συγκλόνισε την Ελλάδα του ’50 – Έριξαν μέχρι και χειροβομβίδα

Τα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης «βάφτηκαν» στο αίμα, μια βεντέτα αιματοκυλίζει το χωριό και το αίμα βράζει ανάμεσα σε οικογένειες που, παρά τα προβλήματα που προκαλούσαν οι κτηματικές διαφορές, προσπαθούσαν να ανεχτούν η μία την άλλη, ώσπου άναψε η φωτιά και κινδυνεύει να… ξεκληριστεί το χωριό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο, γίνονται για ένα μακελειό πρωτοσέλιδο θέμα.

Ήταν το 1955 όταν τα Βορίζια γίνονταν πανελλήνιο θέμα, με την περίφημη βεντέτα που μαυροφόρεσε ένα ολόκληρο χωριό.

Στις 27 Αυγούστου 1955, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, η Κρητική λύρα ηχούσε και οι μαντινάδες συμπλήρωναν τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Το γλέντι όμως μετατράπηκε σε τραγωδία και η χαρά σε δυστυχία.

Το μακελειό στα Βορίζια ξεκίνησε όταν ένας χωριανός έσφαξε τον δασοφύλακα της περιοχής. Το θύμα διασκέδαζε σε κεντρικό καφενείο του χωριού μαζί με άλλους.

Είναι αμφίβολο αν πρόλαβε να αντιληφθεί ποιος και γιατί του επιτέθηκε. Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία ο δράστης κάρφωσε ένα κρητικό μαχαίρι και όπως λένε οι μάρτυρες “του έκοψε το λάρυγγα”.

Ο δασοφύλακας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο σπίτι και μέσα σε λίγα λεπτά ξεψύχησε. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που προκλήθηκε και κατάφερε να εξαφανιστεί χωρίς να συλληφθεί.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Το θύμα, που ήταν δασοφύλακας, παρατήρησε έναν συγχωριανό του ότι υλοτομεί παράνομα μέσα σε δημόσιο δάσος. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, αποφάσισε να τον εκφοβίσει.

Όπως καταγγέλθηκε, παρακίνησε έναν συγγενή του να του επιτεθεί. Υπήρξαν όμως και άλλες εκδοχές ως προς το κίνητρο του δράστη.

Μάλιστα αναφέρθηκε ότι αφορμή για το έγκλημα στάθηκε το γεγονός ότι το θύμα δεν ανταπέδωσε τον χαιρετισμό στον ανιψιό του.

Μια άλλη, τρίτη εκδοχή ακούγεται αρκετά πειστική.

Η μαρτυρία του Αριστείδη Ζαχαριουδάκη από τα Βορίζια στη “Μηχανή του Χρόνου” είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων που έζησαν τη σφαγή, το έγκλημα διαπράχθηκε επειδή το θύμα απέτρεπε τους πελάτες να επισκεφθούν το καφενείο του δράστη.

Φαίνεται ότι το θύμα απευθύνθηκε σε μια παρέα που πήγαινε στο καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο.

Τότε έβγαλε το μαχαίρι και του επιτέθηκε.

*Πληροφορίες από Μηχανή του Χρόνου, Cretalivenews