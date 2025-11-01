MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Το μακελειό στα Βορίζια: Η πολύνεκρη κρητική βεντέτα που συγκλόνισε την Ελλάδα του ’50 – Έριξαν μέχρι και χειροβομβίδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης «βάφτηκαν» στο αίμα, μια βεντέτα αιματοκυλίζει το χωριό και το αίμα βράζει ανάμεσα σε οικογένειες που, παρά τα προβλήματα που προκαλούσαν οι κτηματικές διαφορές, προσπαθούσαν να ανεχτούν η μία την άλλη, ώσπου άναψε η φωτιά και κινδυνεύει να… ξεκληριστεί το χωριό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο, γίνονται για ένα μακελειό πρωτοσέλιδο θέμα.

Ήταν το 1955 όταν τα Βορίζια γίνονταν πανελλήνιο θέμα, με την περίφημη βεντέτα που μαυροφόρεσε ένα ολόκληρο χωριό.

Στις 27 Αυγούστου 1955, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, η Κρητική λύρα ηχούσε και οι μαντινάδες συμπλήρωναν τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Το γλέντι όμως μετατράπηκε σε τραγωδία και η χαρά σε δυστυχία.

Το μακελειό στα Βορίζια ξεκίνησε όταν ένας χωριανός έσφαξε τον δασοφύλακα της περιοχής. Το θύμα διασκέδαζε σε κεντρικό καφενείο του χωριού μαζί με άλλους.

Είναι αμφίβολο αν πρόλαβε να αντιληφθεί ποιος και γιατί του επιτέθηκε. Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία ο δράστης κάρφωσε ένα κρητικό μαχαίρι και όπως λένε οι μάρτυρες “του έκοψε το λάρυγγα”.

Ο δασοφύλακας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο σπίτι και μέσα σε λίγα λεπτά ξεψύχησε. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που προκλήθηκε και κατάφερε να εξαφανιστεί χωρίς να συλληφθεί.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Το θύμα, που ήταν δασοφύλακας, παρατήρησε έναν συγχωριανό του ότι υλοτομεί παράνομα μέσα σε δημόσιο δάσος. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, αποφάσισε να τον εκφοβίσει.

Όπως καταγγέλθηκε, παρακίνησε έναν συγγενή του να του επιτεθεί. Υπήρξαν όμως και άλλες εκδοχές ως προς το κίνητρο του δράστη.

Μάλιστα αναφέρθηκε ότι αφορμή για το έγκλημα στάθηκε το γεγονός ότι το θύμα δεν ανταπέδωσε τον χαιρετισμό στον ανιψιό του.

Μια άλλη, τρίτη εκδοχή ακούγεται αρκετά πειστική.

Η μαρτυρία του Αριστείδη Ζαχαριουδάκη από τα Βορίζια στη “Μηχανή του Χρόνου” είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων που έζησαν τη σφαγή, το έγκλημα διαπράχθηκε επειδή το θύμα απέτρεπε τους πελάτες να επισκεφθούν το καφενείο του δράστη.

Φαίνεται ότι το θύμα απευθύνθηκε σε μια παρέα που πήγαινε στο καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο.

Τότε έβγαλε το μαχαίρι και του επιτέθηκε.

*Πληροφορίες από Μηχανή του Χρόνου, Cretalivenews

Βορίζια Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – Είχε απαγόρευση εισόδου στη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Όσα συζήτησαν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Η ΚΑΕ Άρης κάλεσε τον Γιαννάκη και την οικογένεια του Άλκη Καμπανού στο Παλέ για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Γυμναστήριο στην Κίνα χαρίζει Porsche σε όποιον χάσει 50 κιλά σε 3 μήνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μακελειό στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στα Βορίζια – Είχε προηγηθεί έκρηξη βόμβας