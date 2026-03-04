Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο

Τηλεφώνημα για βόμβα υπήρξε στο Εφετείο το πρωί της Τετάρτης (4.3.26).

Σύμφωνα με το newsit.gr, στο Εφετείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Το τηλεφώνημα ήρθε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την απόφαση κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι 42 κατηγορούμενοι μέλη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Χρυσαυγίτες δρούσαν ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος.