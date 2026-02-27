Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας – Εκκενώθηκε το κτήριο
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (27/2) στα δικαστήρια της Πάτρας, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.
Ειδικότερα, άγνωστος φέρεται να κάλεσε δικαστικό υπάλληλο και απείλησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.
Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές, εκκένωσαν και απέκλεισαν το Δικαστικό Μέγαρο και να ελεγχθούν όλοι οι χώροι.
