Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας – Εκκενώθηκε το κτήριο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (27/2) στα δικαστήρια της Πάτρας, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Ειδικότερα, άγνωστος φέρεται να κάλεσε δικαστικό υπάλληλο και απείλησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.



Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές, εκκένωσαν και απέκλεισαν το Δικαστικό Μέγαρο και να ελεγχθούν όλοι οι χώροι.