Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση έγινε στις 9:30, με τον άγνωστο να δίνει χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.
Τα απειλητικά τηλεφωνήματα πραγματοποιήθηκαν προς την «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα «Ζούγκλα», όπου μεταφέρθηκε η σχετική πληροφορία.
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εφαρμόσουν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.
