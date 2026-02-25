Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση έγινε στις 9:30, με τον άγνωστο να δίνει χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Τα απειλητικά τηλεφωνήματα πραγματοποιήθηκαν προς την «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα «Ζούγκλα», όπου μεταφέρθηκε η σχετική πληροφορία.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εφαρμόσουν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.