Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

Σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκεται η Αστυνομία μετά από ανώνυμη προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης επέλεξε να ενημερώσει τόσο την άμεση δράση όσο και μέσα ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η κλήση έγινε αρχικά στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και σχεδόν ταυτόχρονα στο κέντρο του «100», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Divani Caravel».

Ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών, ενω στο ξενοδοχείο ήταν μία πρόγραμματισμένη εκδήλωση για το Ιράν. Για την ώρα δεν έχει κλείσει δρόμος, αλλά έχει αποκλειστεί ο χώρος και μεταβαίνει κλιμάκιο ΤΕΕΜ για έλεγχο

Αμέσως μετά τη λήψη του μηνύματος, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στην περιοχή για να εφαρμόσουν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο ελέγχονται, ενώ ειδικά κλιμάκια αναμένεται να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.