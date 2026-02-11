MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκεται η Αστυνομία μετά από ανώνυμη προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης επέλεξε να ενημερώσει τόσο την άμεση δράση όσο και μέσα ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η κλήση έγινε αρχικά στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και σχεδόν ταυτόχρονα στο κέντρο του «100», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Divani Caravel».

Ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών, ενω στο ξενοδοχείο ήταν μία πρόγραμματισμένη εκδήλωση για το Ιράν. Για την ώρα δεν έχει κλείσει δρόμος, αλλά έχει αποκλειστεί ο χώρος και μεταβαίνει κλιμάκιο ΤΕΕΜ για έλεγχο

Αμέσως μετά τη λήψη του μηνύματος, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στην περιοχή για να εφαρμόσουν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο ελέγχονται, ενώ ειδικά κλιμάκια αναμένεται να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Αλτσχάιμερ: Τρία κοινά φάρμακα θα μπορούσαν να προλαμβάνουν τη νόσο

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Σε νοσοκομείο για επανέλεγχο η παρουσιάστρια μετά την πνευμονία που πέρασε

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ρίτσα Μπιζόγλη: Έχω κλάψει σε δελτίο – Είναι πολύ βαρύ αυτό για έναν άνθρωπο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Χανιά: “Μας έδειξαν το κτίριο που έπρεπε να καεί” λένε οι βομβιστές για την έκρηξη που “παρήγγειλε” Ρώσος πρώην δήμαρχος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μαγνησία: Ναρκωτικά και όπλα σε μαντρί – Συλλήψεις και έρευνα για ευρύτερο κύκλωμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Άλεν ενόψει Μπιλμπάο: Να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τον αγώνα – Παλεύουμε για να βγούμε πρώτοι