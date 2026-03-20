Τηλεφωνικές απάτες με "μαϊμού" λογιστές: Πώς εξαπατούν ηλικιωμένους – Οδηγίες προστασίας από την Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για νέα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης που βρίσκονται σε έξαρση, με επιτήδειους να στοχοποιούν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι τους λογιστές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι δράστες χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους και να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Πώς δρουν οι επιτήδειοι

Οι απατεώνες επικοινωνούν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, αιφνιδιάζοντάς τους και προσποιούμενοι είτε τους λογιστές τους είτε συνεργάτες λογιστικών γραφείων. Με πειστικό τρόπο, ισχυρίζονται ότι απαιτείται άμεση καταγραφή, δήλωση ή ακόμα και φωτογράφιση χρημάτων και κοσμημάτων που βρίσκονται στο σπίτι.

Στη συνέχεια, ασκούν έντονη ψυχολογική πίεση, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν πρόστιμα από την εφορία ή θα διακοπεί η καταβολή της σύνταξης. Σε αρκετές περιπτώσεις, φτάνουν στο σημείο να ζητούν από τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε δήθεν συνεργάτη τους, προκειμένου – όπως υποστηρίζουν – να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συστάσεις της Αστυνομίας

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν βασικούς κανόνες προστασίας:

  • Να μην εμπιστεύονται αγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά και δηλώνουν επαγγελματικές ιδιότητες.
  • Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με χρήματα ή τιμαλφή που διατηρούν στο σπίτι.
  • Να μην παραδίδουν σε κανέναν χρήματα ή αντικείμενα αξίας, ακόμα κι αν παρουσιάζεται ως συνεργάτης γνωστού προσώπου.
  • Να μην πείθονται ακόμη κι αν τους δοθεί το τηλέφωνο σε υποτιθέμενο λογιστή ή συγγενή.
  • Να χρησιμοποιούν διαφορετική τηλεφωνική συσκευή για επιβεβαίωση, καθώς οι δράστες ενδέχεται να παραμένουν στη γραμμή.
  • Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Έμφαση στην πρόληψη

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενημέρωση των ηλικιωμένων, που αποτελούν τον βασικό στόχο των δραστών. Όπως επισημαίνεται, η διάδοση των σχετικών οδηγιών σε συγγενείς και φίλους μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτροπή νέων περιστατικών.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η επαγρύπνηση και η έγκαιρη ενημέρωση είναι τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» απέναντι σε τέτοιου είδους απάτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες μέσα σε τρεις μέρες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ και άδειαζε τα ταμεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ξεκινά η παραχώρηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης εντός δύο μηνών

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δημοσίευσε την πρώτη τρυφερή φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου

ΔΕΘ 5 ώρες πριν

Για δεύτερη φορά στη Fruit Attraction São Paulo η Freskon Greece

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν: 178 ύποπτοι για κατασκοπεία έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου

ΧΑΛΑΡΑ 7 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Ξεχωριστή πρόταση γάμου στο πανεπιστήμιο – Πήγε για πτυχίο και έφυγε με… μονόπετρο