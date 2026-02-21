MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θύμα απάτης έπεσε 67χρονη σε περιοχή της Κοζάνης – Έδωσε σε αγνώστους κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 67χρονης ημεδαπής, σε περιοχή της Κοζάνης.

Ειδικότερα, η 67χρονη κατήγγειλε ότι, μεσημβρινές ώρες της (04/02), επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της άγνωστη γυναίκα και παρουσιάζοντάς της ψευδή γεγονότα ως αληθή, με το πρόσχημα ασφάλισης των χρυσαφικών που κατείχε, την έπεισε να παραδώσει σε 2 άγνωστους άνδρες που μετέβησαν στην οικία της, σε περιοχή της Κοζάνης, διάφορα κοσμήματα χρηματικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 22χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Κοζάνη

