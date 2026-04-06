Θρίλερ στην Παλλήνη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι με tie wrap γύρω από τον λαιμό του
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας άνδρας περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε χαντάκι στην Παλλήνη και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταινία τύπου tie wrap (δεματικό καλώδιο) δεμένη γύρω από τον λαιμό του.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας έχει δυο tie wrap δεμένα με τις άκρες να είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Η σορός βρέθηκε από πολίτη που περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του άνδρα.
