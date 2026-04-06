MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στην Παλλήνη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι με tie wrap γύρω από τον λαιμό του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε χαντάκι στην Παλλήνη και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταινία τύπου tie wrap (δεματικό καλώδιο) δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας έχει δυο tie wrap δεμένα με τις άκρες να είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η σορός βρέθηκε από πολίτη που περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του άνδρα.

Παλλήνη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

