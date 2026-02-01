MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε την Κυριακής 01.02.2026, για σορό που εντοπίστηκε από περαστικό στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Συμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η σορός του νεαρού άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Περάμου, με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του χωρίς να έχει δοθεί ακόμη κάτι επιπλέον στη δημοσιότητα.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εξαφανισμένο νεαρό 27 ετών, την εξαφάνιση του οποίου είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα η φίλη του, επισημαίνοντας οτι υπάρχουν φόβοι να τον έχουν απαγάγει.

Ο νεαρός έχει καταγωγή από την Κρήτη και δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η αναγνώρισή του είναι πολύ δύσκολη καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Νέα Πέραμος Αττικής

