Θρίλερ στη Χαλκιδική: Τουλάχιστον σε δύο άτομα ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν στην τεχνητή λίμνη

Νέα διάσταση στο θρίλερ με τα οστά που είχαν βρεθεί σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Χαλκιδική.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η υπόθεση με τον εντοπισμό οστών σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου στη Χαλκιδική στις αρχές του Μαρτίου. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε πως τα οστά δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε δύο, όπως μεταδίδει το Action24.

Τα οστά βρέθηκαν στις 3 Μαρτίου, στην τεχνητή λίμνη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ανήκουν σε ένα άτομο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε νέα δεδομένα, περιπλέκοντας περισσότερο τις έρευνες των αρχών.

Τα οστά ανήκουν εν τέλει σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας, έδειξαν οι εξετάσεις και φέρεται πως βρίσκονταν στο σημείο αρκετό καιρό.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές καλούνται να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και για το δεύτερο περιστατικό με εντοπισμό οστών στη Χαλκιδική.

Υπενθυμίζεται πως σε αυτήν την περίπτωση, τα οστά βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού.

Μέχρι και σήμερα, το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ενώ εκτιμάται πως τα οστά ανήκουν σε γυναίκα.

