MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακής μονάδας σε περιοχή της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στις αρχές Μαρτίου ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία πως στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου, εντοπίστηκε κρανίο και δίπλα σε αυτό οστά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης.

Οι Αρχές εκτιμούν πως το κρανίο και τα οστά είναι ανθρώπινα ενώ δεν αποκλείουν το σενάριο να βρίσκονταν μέσα στην τεχνητή λίμνη για πολλά χρόνια, καθώς η λίμνη δεν είχε καθαριστεί στο παρελθόν.

Το κρανίο και τα οστά έχουν σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται το τούνελ στον Περιφερειακό – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουρκία: Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη “γυναίκα με τα κόκκινα” καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός “θα εντοπίσει και θα εξουδετερώσει” τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 41χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 43χρονου στις Αχαρνές