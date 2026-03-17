Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακής μονάδας σε περιοχή της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στις αρχές Μαρτίου ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία πως στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου, εντοπίστηκε κρανίο και δίπλα σε αυτό οστά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης.

Οι Αρχές εκτιμούν πως το κρανίο και τα οστά είναι ανθρώπινα ενώ δεν αποκλείουν το σενάριο να βρίσκονταν μέσα στην τεχνητή λίμνη για πολλά χρόνια, καθώς η λίμνη δεν είχε καθαριστεί στο παρελθόν.

Το κρανίο και τα οστά έχουν σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.