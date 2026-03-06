MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο των Χανίων.

Η γυναίκα πέθανε αιφνιδίως στο διαμέρισμά της στην οδό Σφακίων και Βολουδάκηδων το βράδυ της Πέμπτης λίγο μετά τις 20:00.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η 65χρονη γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής βρέθηκε από τον σπιτονοικοκύρη του σπιτιού της το βράδυ της Πέμπτης χωρίς τις αισθήσεις της. Ο άνδρας ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά.

Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

