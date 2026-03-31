Θρίλερ με τον θάνατο της 59χρονης στον Εύοσμο: “Δεν απαντούσε και είπα στην γειτόνισσα να πάει να δει τι γίνεται” λέει ο αδερφός της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 59χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τα ευρήματα να ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε σήμερα ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε από ασφυξία. Η 59χρονη βρέθηκε στο κρεβάτι της, ημίγυμνη, με ένα λουρί τσάντας τυλιγμένο στον λαιμό της, ενώ έφερε και μώλωπες στο πρόσωπο, στοιχεία που εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της.

Η σορός εντοπίστηκε χθες, όταν φίλη της ανησύχησε καθώς δεν είχε νέα της για ημέρες και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή, χωρίς να διαπιστωθούν ίχνη παραβίασης στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος φαίνεται να επήλθε περίπου 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της, ενώ οι γείτονες αναφέρουν ότι δεν άκουσαν το παραμικρό, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση.

Συγκλονισμένος εμφανίζεται ο αδερφός της 59χρονης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Live News, αποκαλύπτοντας ότι η γυναίκα είχε αγοράσει πρόσφατα το συγκεκριμένο σπίτι, καθώς σχεδίαζαν να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα μετά από χρόνια διαμονής στη Γερμανία.

Όπως ανέφερε, η αδερφή του βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες λόγω μνημοσύνου του γιου της, που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή, ενώ επρόκειτο να την παραλάβει από το αεροδρόμιο όταν διαπίστωσε ότι δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

«Χθες μιλήσαμε τελευταία φορά. Σήμερα δεν απαντούσε όλη μέρα και ειδοποίησα γειτόνισσα να πάει να δει τι γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο δολοφονίας. Παρά το γεγονός ότι από το σπίτι φέρεται να λείπουν προσωπικά αντικείμενα, όπως η τσάντα και το ρολόι της γυναίκας, το κινητό της εντοπίστηκε κανονικά στον χώρο, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το κίνητρο να μην ήταν καθαρά ληστρικό.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και ο κύκλος των επαφών της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη, καθώς, σύμφωνα με τον αδερφό της, η ίδια επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, ωστόσο εκείνος δεν γνώριζε λεπτομέρειες για τις κοινωνικές της σχέσεις στην πόλη.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη ή να φωτίσουν το κίνητρο της επίθεσης.