Θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής: “Η σύντροφός του φαίνεται να γνώριζε”

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φαίνεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία, όπως αναφέρει το Mega, που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής, παρουσιάζοντας σημαντικά κέρδη.

Το ίδιο έτος, ο 27χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Η αστυνομία διερευνά πιθανές διασυνδέσεις ανάμεσα στα γεγονότα, καθώς και την οικονομική κατάσταση του θύματος, το οποίο είχε κληρονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά και ακίνητη περιουσία από τον παππού του.

«Κλειδί» η κατάθεση της συντρόφου

Το απόγευμα της Τρίτης η σύντροφος του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η μαρτυρία της μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Όπως αποκάλυψε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, η κλήση της συντρόφου στην αστυνομία και η κατάθεσή της είναι καθοριστικές για τις αρχές, καθώς «δήλωσε την εξαφάνιση με το που έγινε η απαγωγή, αυτό σημαίνει ότι ήξερε».

«Ενδεχομένως ο 27χρονος να είχε διώξει την οικογένειά του πριν από μερικά χρόνια επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Αυτό θα το γνώριζε και η σύντροφός του», συνέχισε ο κ. Τσούκαλης.

Επιπλέον, ο ίδιος στάθηκε στα λόγια του πατέρα του 27χρονου, τα οποία χαρακτήρισε «τεράστιο εργαλείο» για τις Αρχές. «Ο πατέρας του δεν είπε τυχαία σε δηλώσεις του ««ρωτήστε τη μητέρα του και τη σύντροφό του»».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις καταθέσεις της συντρόφου του 27χρονου, η οποία την πρώτη φορά είπε ότι οι απαγωγείς χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια είπε ότι τον άρπαξαν από τον δρόμο.

Τέλος, όπως είπε ο κ. Τσούκαλης, «για να τον πυροβόλησαν πισώπλατα το πιθανότερο είναι μετά από 6 ημέρες βασανιστηρίων, να προσπάθησε να διαφύγει».

«Η αστυνομία ξέρει τι έχει συμβεί»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε πως «οι απαγωγείς του, τον βασάνισαν είτε για να αποκαλύψει κάτι, είτε για να τους δώσει κάτι, είτε για να τον εκδικηθούν γιατί κάπου είχε μιλήσει».

Όπως είπε επίσης «η αστυνομία έχει εικόνα τι έχει συμβεί εκεί». «Θεωρώ ότι πίσω από αυτό είναι μια μαφία που ασχολείται με παράνομες ενέργειες, αυτός που πυροβόλησε είναι αλλοδαπός, σκληρός άνθρωπος».

Ενώ στη συνέχεια είπε ότι «το πιθανότερο είναι η σύντροφός του να ξέρει για τις διασυνδέσεις που είχε», και τόνισε ότι «κάποιος ενημέρωσε τους απαγωγείς ότι θα πήγαινε σπίτι της».

Το χρονικό

Η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου, ενώ έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα δέχθηκε συνολικά δέκα σφαίρες – εννέα στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου. Τρεις από αυτές ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, προκαλώντας καταστροφή κρίσιμων στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και ενδείξεις δεσίματος. Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.