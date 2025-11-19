Θρίλερ με νεκρό άνδρα μέσα στον Ισθμό της Κορίνθου – Τον ανέσυραν άνδρες του Λιμενικού
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε στις αρχές, όταν ενημερώθηκαν για έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.
Άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό.
Αφού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια.
