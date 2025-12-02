Θρασύτατη ληστεία στα Χανιά: Τον απείλησαν με μαχαίρι, άρπαξαν 3.000 ευρώ και έφυγαν με το αγροτικό του

Ληστεία σημειώθηκε χθες το πρωί στον Αποκόρωνα στα Χανιά με θύμα έναν 52χρονο και δράστες δύο κουκουλοφόρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του zarpanews.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Νιο Χωριό με τους δράστες να εισβάλουν στο σπίτι του 52χρονου φορώντας μάσκες τύπου full face.

Αφού τον απείλησαν, του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3.000 ευρώ. Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο, ενώ εν συνεχεία πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.