Θρασύτατη διάρρηξη σε ιατρείο γνωστού καρδιολόγου στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

Στόχος θρασύτατου διαρρήκτη έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ιατρείο γνωστού Χανιώτη καρδιολόγου στο κέντρο της πόλης.

Ο δράστης, αφού παραβίασε την πίσω πόρτα σπάζοντας ένα τζάμι, κατάφερε να εισέλθει στον χώρο παρά το στενό άνοιγμα. Ο ιατρός αντίκρισε το πρωί το ιατρείο του άνω-κάτω, διαπιστώνοντας την κλοπή ενός λάπτοπ, αναμνηστικών αντικειμένων, αλλά κυρίως ενός οικογενειακού κειμηλίου μεγάλης αξίας.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να στρέψει την κάμερα αλλού όταν την αντιλήφθηκε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εγκληματικών ενεργειών στην περιοχή γύρω από το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους, καθώς το πάρκο έχει μετατραπεί σε «άντρο» παραβατικών στοιχείων, με την αστυνομία να επεμβαίνει σχεδόν καθημερινά για υποθέσεις ναρκωτικών και διαρρήξεων.

Παρά τις συνεχείς συλλήψεις, η κατάσταση στην καρδιά των Χανίων παραμένει ανησυχητική.

Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει ο υλικό από τις κάμερες και έχει ήδη την περιγραφή για το πως είναι ο δράστης, ευελπιστώντας σε μια γρήγορη σύλληψη.

Πηγή: daynight.gr