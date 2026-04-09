Θήβα: Βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια σε ψιλικατζίδικο – Συνελήφθη ο υπάλληλος

Σπαθιά και μαχαίρια εντοπίστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα ψιλικών στη Θήβα.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εντατικών επιχειρήσεων ενόψει Πάσχα για τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων, οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν κρυμμένα σε ντουλάπια πίσω από το ταμείο επτά σπαθιά μήκους 96 εκατοστών και οκτώ μαχαίρια μήκους 23 εκατοστών.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση και τον σκοπό κατοχής τους όπως αναφέρει το radiothiva.gr.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απουσίαζε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή υπαλλήλου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.