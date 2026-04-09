MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θήβα: Βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια σε ψιλικατζίδικο – Συνελήφθη ο υπάλληλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σπαθιά και μαχαίρια εντοπίστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα ψιλικών στη Θήβα.


Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εντατικών επιχειρήσεων ενόψει Πάσχα για τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων, οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν κρυμμένα σε ντουλάπια πίσω από το ταμείο επτά σπαθιά μήκους 96 εκατοστών και οκτώ μαχαίρια μήκους 23 εκατοστών.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση και τον σκοπό κατοχής τους όπως αναφέρει το radiothiva.gr.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απουσίαζε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή υπαλλήλου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Θήβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Άγριο περιστατικό σε χωριό της Λάρισας: Αγόρια έβγαλαν μαχαίρια και απείλησαν ανήλικα κορίτσια

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Πέθανε ηθοποιός από το Game of Thrones – Eδινε μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 18 ώρες πριν

“Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”- Η Μεγάλη Πέμπτη, ο Μυστικός Δείπνος και ο Ιερός Νιπτήρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Κίνδυνος για την εκεχειρία το συνεχιζόμενο αιματοκύλισμα στο Λίβανο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη το Άγιο Φως – Με ειδικές πτήσεις θα μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Λαμπάδιασε η οροφή του Ποδηλατοδρομίου στο Ολυμπιακό Πάρκο του Ρίο – Δείτε το βίντεο