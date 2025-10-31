Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι χτύπησε αστυνομικό μετά από καυγά – Μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας το θύμα

Επεισόδιο σημειώθηκε χθες έξω από το αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ ενός αστυνομικού και ενός ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 14:00 χθες, Πέμπτη, μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχε το ζευγάρι, ένας 52χρονος και μία 52χρονη με έναν 36χρονο αστυνομικό ακολούθησαν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές.

Όταν ο 52χρονος έμαθε ότι θα ακολουθήσει η αυτόφωρη διαδικασία γρονθοκόπησε τον αστυνομικό και η γυναίκα τον χτύπησε στο κεφάλι με τα χέρια.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά.

Το ζευγάρι συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή και εξύβριση.