Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ παίκτη και φιλάθλου σε αγώνα μπάσκετ – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε αθλητικό κέντρο στην Επανομή Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια αγώνα καλαθοσφαίρισης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 53 και 28 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ο 53χρονος, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και απώθησε 28χρονο παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο τελευταίος αντέδρασε, τραυματίζοντας τον φίλαθλο με γροθιά.

Από το επεισόδιο προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού αποκαταστάθηκε η τάξη στο γήπεδο.

Οι δύο εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.