Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν φυσίγγια και γεμιστήρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Μία σύλληψη

Για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, συνελήφθη χθες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ένας άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ)/Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Μακεδονίας, έλαβε χώρα έλεγχος σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρο εργασίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 φυσίγγια και γεμιστήρας, ο οποίος βρισκόταν εντός μικρής πλαστικής βαλίτσας. Τα συγκεκριμένα πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.