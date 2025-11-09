MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν φυσίγγια και γεμιστήρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Μία σύλληψη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, συνελήφθη χθες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ένας άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ)/Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Μακεδονίας, έλαβε χώρα έλεγχος σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρο εργασίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 φυσίγγια και γεμιστήρας, ο οποίος βρισκόταν εντός μικρής πλαστικής βαλίτσας. Τα συγκεκριμένα πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Πέτρος Κωστόπουλος: Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο, κάναμε μαζί εκπομπή με την Τζένη Μπαλατσινού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πτώση σοβάδων σε σχολείο στην Ηγουμενίτσα: Οι μαθητές δεν θα παραστούν στα μαθήματα την Δευτέρα

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Survivor: Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει με το “Αθηναίοι vs Επαρχιώτες”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 9η Νοεμβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 λεπτά πριν

Ν. Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία αλλάζει εποχή με τεράστιες δυνατότητες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Ο σούπερ σταρ των τενόρων Jonas Kaufmann έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης