ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 25χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ3, ένα αυτοκίνητο διασχίζει την οδό Αγνώστου Στρατιώτη με ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακριβώς πίσω του φαίνεται ένα άλλο αυτοκίνητο, που είναι το μοιραίο του 27χρονου, το οποίο ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο και παρασέρνει ό,τι βρει στο πέρασμά του.

Στη συνέχεια και ενώ οι δύο νεαροί περπατούσαν αμέριμνοι στο πεζοδρόμιο, ο οδηγός του ΙΧ τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 25χρονος και ο 24χρονος φίλος του να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, έντρομοι όσοι βρίσκονταν στα καταστήματα της περιοχής πετάχτηκαν έξω να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οδηγοί των δύο οχημάτων να έκαναν κόντρες, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, κατά την έρευνα.

Θανατηφόρο τροχαίο Θεσσαλονίκη Πολίχνη

