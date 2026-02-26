Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης των εμπόρων που έκρυβαν τα ναρκωτικά σε φούρνους μικροκυμάτων

Καρέ καρέ καταγράφεται η επεισοδιακή σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί πετάγονται από το όχημα και επιχειρούν να ακινητοποιήσουν τους τέσσερις δράστες που επιβαίνουν σε φορτηγό, οι οποίοι αντιστέκονται, με τον έναν να καταφέρει να διαφύγει και αναζητείται.

Έρευνα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας, το οποίο φέρεται να ανήκει στον εγκέφαλο της σπείρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για σπείρα εμπόρων ναρκωτικών που προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από το Αμβούργο μέσα σε φούρνους μικροκυμάτων.