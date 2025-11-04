MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν νεαρούς με ναρκωτικά και κλεμμένο κινητό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά και κλεμμένο κινητό που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 19 ετών εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα στην Ευκαρπία από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων και ένα ναρκωτικό δισκίο.

Επιπλέον, στην κατοχή του ενός βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο από έρευνα προέκυψε ότι είχε αφαιρεθεί στις 25 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ευκαρπίας. Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Θεσσαλονίκη

