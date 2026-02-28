Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν δύο μέλη σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 13,5 κιλά χασίς – Φωτο

Στη σύλληψη δύο Αλβανών, ηλικίας 26 και 40 ετών, προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι άνδρες είναι μέλη εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι εντοπίστηκαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να πουλήσουν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή τους, αλλά και σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

13 κιλά και 890, 7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

111,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

3 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -11.000- ευρώ.

Κατασχέθηκαν και τρία οχήματα που χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.