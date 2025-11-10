MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 45χρονο με κοκαΐνη στο όχημά του

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας να οδηγεί όχημα και σε έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 112,2 γραμμαρίων.

Από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 17 κενές νάιλον συσκευασίες.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

