Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 43χρονο που είχε χασίς και κοπίδι
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 43χρονο Έλληνα, για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.
Ο άνδρας προ επικείμενου ελέγχου απέρριψε αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης κι ένα κοπίδι-φαλτσέτα.
Ο 43χρονος προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει τη σύλληψη.