MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 43χρονο που είχε χασίς και κοπίδι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 43χρονο Έλληνα, για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Ο άνδρας προ επικείμενου ελέγχου απέρριψε αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης κι ένα κοπίδι-φαλτσέτα.

Ο 43χρονος προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει τη σύλληψη.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 11 συλλήψεις μέσα σε ένα 24ωρο για διάφορα αδικήματα – Πάνω από 700 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Φολέγανδρος: “Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα – Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη” – Συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

ΔΙΕΘΝΗ 10 λεπτά πριν

Drones εντοπίστηκαν πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μάγδα Τσέγκου για Καλημέρα Ελλάδα: Διαβάζω διάφορα, δεν έχω καταλάβει γιατί

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Συντριβή ιατρικού ελικοπτέρου στο Τενεσί – Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Σικάγο: Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών σε διαδήλωση μετά από μαζικές συλλήψεις μεταναστών – Τους πέταξαν μπογιές και τούβλα