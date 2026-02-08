MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρύπα από μολότοφ στη στολή αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια – Σοκαριστική εικόνα

THESTIVAL TEAM

Ανάρτηση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκκληση για ενίσχυση του εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Ο κ. Τσαϊρίδης δημοσίευσε φωτογραφία της στολής αστυνομικού που τραυματίστηκε από ρίψη βόμβας μολότοφ, αναφέροντας ότι το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα του αστυνομικού. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η μολότοφ προκάλεσε εκτεταμένη φθορά στη στολή, ανοίγοντας «ολόκληρη τρύπα», ενώ κάηκε και η μπλούζα που φορούσε από κάτω, παρά το γεγονός ότι έφερε θώρακα προστασίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «δολοφονικές» και τονίζει την ανάγκη η αστυνομία να εξελιχθεί επιχειρησιακά για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών βίας. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνει, περιλαμβάνονται η χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων και εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος, με στόχο –όπως σημειώνει– την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση δραστών και τη μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία.

«Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης του εξοπλισμού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των δυνάμεων ασφαλείας.

