Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 24χρονη – Νεαρός την πήγε στο σπίτι του με το ζόρι και προσπάθησε να τη βιάσει – Είχε προσφερθεί να την πάει στο σπίτι της

Στιγμές τρόμου φέρεται να έζησε μια 24χρονη σε χωριό της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 24χρονος με καταγωγή από την Αλβανία προσφέρθηκε να την πάει το σπίτι της με το αυτοκίνητό αλλά τελικά την οδήγησε στο δικό του σπίτι, όπου και προσπάθησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε την περασμένη Δευτέρα. Εκείνος σταμάτησε με το ΙΧ του μπροστά στην 24χρονη και την έπεισε να τη μεταφέρει ως το σπίτι της. Όταν εκείνη δέχθηκε, εκείνος έβαλε σε εφαρμογή το αρρωστημένο σχέδιό του. Αντί να τη μεταφέρει στο σπίτι της, της οδήγησε στο δικό του με τη βία. Εκεί κλείδωσε όλες τις πόρτες και προσπάθησε να τη βιάσει. Εκείνη αντιστάθηκε και τελικά ο 24χρονος υπαναχώρησε ενώ στη συνέχεια τη μετέφερε και την παράτησε σε διπλανό χωρίο, όπως γνωστοποιεί η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της.

Ο 24χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και της παράνομης κατακράτησης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης μεσημβρινές ώρες χθες (02-12-2025), συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό, για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, ο προαναφερόμενος άντρας οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προσέγγισε συνομήλική του ημεδαπή και στάθμευσε το όχημα μπροστά της, πείθοντάς την να την μεταφέρει στην οικία της. Μετά την επιβίβασή της, την οδήγησε στην οικία του όπου με την βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο δράστης αφού υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.