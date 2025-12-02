MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν τραυματία έξω από το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία – Δείτε βίντεο από το σημείο

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – στον κυκλικό κόμβο του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από τη σύγκρουση, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00, τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του thestival, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα του τροχαίου αναποδογύρισε.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

