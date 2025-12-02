Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν τραυματία έξω από το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία – Δείτε βίντεο από το σημείο
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – στον κυκλικό κόμβο του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από τη σύγκρουση, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00, τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του thestival, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα του τροχαίου αναποδογύρισε.
Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
- Βέλγιο: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι στην έρευνα για απάτη
- Θεσσαλονίκη: Νοσηλευόμενος με πνευμονία βγήκε κρυφά από το νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις και συνελήφθη!