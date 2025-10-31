Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Αγίων Πάντων – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής στην οδό Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις δωδεκαώροφες ο οδηγός από άγνωστη προς το παρόν αιτία, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημά του.
Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από το σημείο: