Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 232 προϊόντα

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 23-03-2026 έως 29-03-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν 420 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 3 εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν 7 διοικητικά πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 8 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 232 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

