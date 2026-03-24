Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για αγοραπωλησία ναρκωτικών στη Σταυρούπολη

Στη σύλληψη τριών ατόμων για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Πρόκειται για έναν 47χρονο ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 40 και 43 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας εντόπισαν τους τρεις άνδρες εντός Ι.Χ., τη στιγμή που πραγματοποιούνταν αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 43χρονος φέρεται να παρέδωσε χρηματικό ποσό σε έναν εκ των δύο ανδρών και να παρέλαβε μικροποσότητα κοκαΐνης, την οποία στη συνέχεια απέρριψε στο έδαφος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 40χρονου 24 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 10,6 γραμμαρίων, το ποσό των 130 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από την πώληση ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, στην κατοχή του 47χρονου εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 0,11 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.