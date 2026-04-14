Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις φυγόποινων σε ένα 24ωρο

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στοχευμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, μεταξύ των οποίων:

61χρονος ημεδαπός στην περιοχή της Ασπροβάλτας, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών και 29 ημερών για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

51χρονος αλλοδαπός στο κέντρο της πόλης, από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για κλοπή.

43χρονος αλλοδαπός στο Δήμο Παύλου Μελά, από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της ληστείας από κοινού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.