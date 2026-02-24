Θεσσαλονίκη: Τρεις νεαροί με την απειλή γκλοπ έκλεψαν χρυσές αλυσίδες

Συνελήφθησαν έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, τρία νεαρά άτομα, για περιπτώσεις ληστειών.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 18 και 19 ετών και 19χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες πρώτες πρωινές ώρες χθες (23-02-2026) στο κέντρο της πόλης, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προσέγγισαν δύο νεαρούς και με την απειλή χρήσης αντικειμένων (πτυσσόμενων γκλοπ), αφαίρεσαν δύο χρυσές αλυσίδες.

Κατά τον εντοπισμό τους, βρέθηκαν δίπλα τους εντός κάδου απορριμμάτων τα αφαιρεθέντα τιμαλφή που αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, καθώς και δύο πτυσσόμενα γκλοπ. Επιπλέον, στην κατοχή του ενός βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.