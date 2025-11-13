MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις γυναίκες προσπάθησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα αλλά πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες οι οποίες αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από προστρέξαντες αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες χθες (12-11-2025) στο κέντρο της πόλης, τρεις ημεδαπές ηλικίας 47, 25 και 28 ετών, οι οποίες αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα, πλην όμως έγιναν αντιληπτές.

Διαρρήκτες Θεσσαλονίκη

