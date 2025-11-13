Θεσσαλονίκη: Τρεις γυναίκες προσπάθησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα αλλά πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω

Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες οι οποίες αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από προστρέξαντες αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες χθες (12-11-2025) στο κέντρο της πόλης, τρεις ημεδαπές ηλικίας 47, 25 και 28 ετών, οι οποίες αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα, πλην όμως έγιναν αντιληπτές.