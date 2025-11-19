Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε διανομέας μετά από τροχαίο με τη μηχανή του – Δείτε φωτογραφίες

Ένας διανομέας τραυματίστηκε μετά από τροχαίο το πρωί της Τετάρτης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διανομέας κινείτο με μοτοσικλέτα επί της οδού Θεσσαλονίκης, στο Ωραιόκαστρο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.