ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε διανομέας μετά από τροχαίο με τη μηχανή του – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Ένας διανομέας τραυματίστηκε μετά από τροχαίο το πρωί της Τετάρτης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διανομέας κινείτο με μοτοσικλέτα επί της οδού Θεσσαλονίκης, στο Ωραιόκαστρο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Θεσσαλονίκη

