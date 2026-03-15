Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 56χρονος ναύτης στο λιμάνι – Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για τον τραυματισμό ενός 56χρονου από την Αίγυπτο, ο οποίος είναι ναύτης ενός φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου, σημαίας Κύπρου, χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ελλιμενισμένο το πλοίο.

Συγκεκριμένα, ο 56χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε στο αμπάρι του πλοίου. Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας είχε κάταγμα στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Συγκλονισμένος ο Τρύφωνας Σαμαράς με τον θάνατο της σκυλίτσας του: “Την είχα σώσει από ένα ροτβάιλερ και έναν Πακιστανό”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Βραζιλία: Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική της πρωτεύουσας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αμπού Ντάμπι από επιδρομή drones

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Γιατί τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη βιώνουν μεγαλύτερη αίσθηση μοναξιάς, σύμφωνα με ψυχολόγο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αποσύρθηκε η δημοπρασία για την παραλία “Φάβα” στη Βουρβουρού μετά την έντονη αντίδραση κατοίκων