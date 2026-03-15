Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 56χρονος ναύτης στο λιμάνι – Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για τον τραυματισμό ενός 56χρονου από την Αίγυπτο, ο οποίος είναι ναύτης ενός φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου, σημαίας Κύπρου, χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ελλιμενισμένο το πλοίο.

Συγκεκριμένα, ο 56χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε στο αμπάρι του πλοίου. Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας είχε κάταγμα στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.