ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός ηλικιωμένης σε τροχαίο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες περίπου στις 18:00 το απόγευμα. Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη

