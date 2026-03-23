Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν την ώρα που έπαιζαν παράνομα φρουτάκια σε κατάστημα – Τέσσερις συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε χθες το βράδυ (22/3), στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά -4- άτομα, ανάμεσα στα οποία οι -2- είναι εργαζόμενοι [προσωρινά υπεύθυνη και μία υπάλληλος] και -2- πελάτες, ενώ αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στην ιδιοκτησία του οποίου βρίσκεται το κατάστημα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες. Όπως διαπιστώθηκε, μέσω -2- υπολογιστών – server που χειριζόταν η ίδια, εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα. Παράλληλα, η υπάλληλος – σερβιτόρα διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παίγνια.

Συνολικά κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-21- ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

ηλεκτρονικός υπολογιστής, που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server) καθώς και

το χρηματικό ποσό των -340- ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, διενεργήθηκε και έλεγχος για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατά τον οποίο δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού. Για την εν λόγω παράβαση θα ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.