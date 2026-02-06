Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν την ώρα που πουλούσαν λαθραία τσιγάρα στο Καπάνι

Δυο Πακιστανοί συνελήφθησαν χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ώρα που πουλούσαν λαθραία τσιγάρα σε πολίτες.

Οι δύο Παικαστανοί εντοπίστηκαν χθες το πρωί στο Καπάνι από αστυνονικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης την ώρα που συναλλάσονταν με πολίτες και προέβαιναν σε αγοραπωλησία καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα με 25 συσκευασίες καπνού και ένα πακέτο τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 225 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.