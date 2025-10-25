Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν την ώρα που πετούσε τραπεζικές κάρτες και έγγραφα που είχε βουτήξει από αυτοκίνητο

Ένας 42χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για διάρρηξη και κλοπή στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, στο κέντρο της πόλης, καθώς εντοπίστηκε να απορρίπτει διάφορα αντικείμενα (τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα έτερου ατόμου), την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε πως ο 42χρονος τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.