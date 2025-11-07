Θεσσαλονίκη: Τον έπιασαν να αφήνει ογκώδη και μπάζα σε πεζοδρόμιο και τον συνέλαβαν!

Στη σύλληψη ενός πολίτη για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για πολίτη που εντοπίστηκε από την Αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης. Σύμφωνα με πηγές του δήμου Θεσσαλονίκης, ο άνδρας συνελήφθη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του.

«Η αγαστή συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημοτικής Αστυνομίας και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) θα συνεχιστεί για την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη της εικόνας της πόλης», αναφέρουν πηγές του δήμου.