Θεσσαλονίκη: Το… φυσίγγιο που άφησε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών τον ξεσκέπασε – Έκρυβε κοκαΐνη, πιστόλι κρότου και το δήθεν χαμένο διαβατήριό του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένας 36χρονος από την Αλβανία συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, μετά από μια ασυνήθιστη ενέργεια στην οποία προέβη. Μάλιστα σε βάρος του προέκυψαν κατηγορίες και για σωρεία αδικημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης, έπειτα από τον εντοπισμό φυσιγγίου σε παιγνιομηχάνημα χώρου διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, το οποίο προέκυψε ότι εναποτέθηκε από τον 36χρονο, διενεργήθηκαν έρευνες στο σπίτι του χθες το πρωί στη Θέρμη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε αυτοκίνητο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Διαβατήριο αλλοδαπών Αρχών, την απώλεια του οποίου δήλωσε ψευδώς ο δράστης το Φεβρουάριο του 2022 σε έτερη αστυνομική Υπηρεσία,
  • (8) συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (165,03) γραμμαρίων,
  • (1) πιστόλι κρότου με μια γεμιστήρα και
  • (46) ναρκωτικά δισκία.

Για το εν λόγω όχημα, εκκρεμεί έγκληση για υπεξαίρεση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, καθώς δεν το επέστρεψε ως είχε υποχρέωση, την 05-11-2025.

Επιπλέον, στην κατοχή του 36χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (3) συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (12,49) γραμμαρίων τις οποίες προσπάθησε να απορρίψει,
  • (1) συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους (0,95) γραμμαρίων,
  • (1) κινητό τηλέφωνο και
  • (1) φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb).

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του Νόμου περί όπλων, υπεξαίρεση και παράβαση της Νομοθεσίας περί σχέσης κράτους πολίτη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

