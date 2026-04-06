Θεσσαλονίκη: Τιμήθηκαν οι δυο αστυνομικοί για την ηρωική διάσωση πατέρα και δύο παιδιών στο Μελισσοχώρι

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας, απένειμε το μετάλλιο «Αστυνομικός Σταυρός» στους Αρχιφύλακες Ευαγγελίδη Λάζαρο και Σαραβά Λεωνίδα, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή τους σε περιστατικό διάσωσης που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2023.

Η τιμητική διάκριση συνοδεύτηκε από τα αντίστοιχα διπλώματα, ενώ το μετάλλιο του Αρχιφύλακα Ευαγγελίδη παρέλαβε εκ μέρους του η Υπαστυνόμος Α’ Όλγα Γεώργου, Διοικητής του Αστυνομικού Σταθμού Σοχού.

Οι δύο αστυνομικοί τιμήθηκαν για την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους το βράδυ της 19ης Μαρτίου 2023, στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου κατάφεραν να σώσουν έναν άνδρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του από ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Το χρονικό του συμβάντος

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 20:30, όταν γυναίκα κάλεσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφέροντας ότι ο πρώην σύζυγός της είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με τα δύο παιδιά τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και διαπίστωσαν την ύπαρξη έντονης οσμής υγραερίου.

Αντιλαμβανόμενοι τον άμεσο κίνδυνο, οι Αρχιφύλακες έσπασαν τα τζάμια του οχήματος και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τόσο των παιδιών όσο και του πατέρα τους, αποτρέποντας πιθανή τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν ανοιχτές φιάλες υγραερίου, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι τρεις διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν διέτρεχε κίνδυνο.

Η σημερινή βράβευση αποτελεί αναγνώριση του επαγγελματισμού, της ψυχραιμίας και της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι με την άμεση αντίδρασή τους απέτρεψαν τα χειρότερα.