Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για προώθηση παράτυπων μεταναστών – Εντοπίστηκαν εννέα άτομα σε πατάρι κουρείου στο κέντρο

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για υπόθεση προώθησης παράτυπων μεταναστών και παροχής καταλύματος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από επιστάμενη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τέσσερις αλλοδαπούς, ηλικίας 18, 23, 26 και 27 ετών (τρεις άνδρες και μία γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα – κουρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο πατάρι του χώρου εντοπίστηκαν εννέα αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Μέσα στο κατάστημα συνελήφθη ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη των μεταναστών. Από τις αναζητήσεις που ακολούθησαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επίσης ο 26χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και η 27χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι εννέα παράτυποι μετανάστες είχαν παραληφθεί τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας από περιοχή του Έβρου και μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη με όχημα τύπου van από τον 23χρονο κατηγορούμενο.

Ο τελευταίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και οδηγήθηκε στην υπηρεσία που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.