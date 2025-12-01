MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για ηχορύπανση

THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 28-11-2025 έως πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Καλαμαριάς και Τούμπας – Τριανδρίας, συνέλαβαν συνολικά τέσσερα άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

“Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

