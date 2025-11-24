MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

THESTIVAL TEAM

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 21-11-2025 έως πρωινές ώρες χθες (23-11-2025) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας – Τριανδρίας, συνέλαβαν συνολικά τέσσερα άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Θεσσαλονίκη

