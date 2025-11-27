MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης

|
THESTIVAL TEAM

Σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες και η αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις ημεδαπούς ηλικίας 50, 40 και 48 ετών (2 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα) και 34χρονο αλλοδαπό από το Ιράν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (26-11-2025), πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδας και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία σε τρία διαμερίσματα που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, όπου εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 11,53 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία ηρωίνης συνολικού βάρους 6,63 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 0,67 γραμμαρίων,
  • 17 ναρκωτικά δισκία,
  • 1 μεταλλικό κουτάκι με υπολείμματα ηρωίνης,
  • 2 λειτουργικές ζυγαριές ακριβείας,
  • το χρηματικό ποσό των 540 ευρώ,
  • 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • 2 μεταλλικές σιδερογροθιές,
  • 1 μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και
  • πλήθος από συσκευασμένες σύριγγες, ενώ σε οπίσθιο ακάλυπτο – αύλειο χώρο του κτιρίου, ανευρέθηκαν πλήθος ανοιγμένων συσκευασιών, καθώς και άδεια πλαστικά μπουκάλια, που είχαν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες συσκευές καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών – ήδη χρησιμοποιημένες.

Σημειώνεται ότι προηγουμένως, πλησίον του κτιρίου εντοπίστηκε 42χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε συσκευασία ηρωίνης, συνολικού βάρους 0,69 γραμμαρίων και συσκευασία κοκαΐνης, συνολικού βάρους 0,29 γραμμαρίων και ομοίως συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δενδροπόταμος Ναρκωτικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Παρών ο Τολιόπουλος στην Εθνική – Ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροβ για τον αγώνα με τη Ρουμανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που έπαθε εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Άννα Χατζησοφιά για “Κακό Βεζύρη”: Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε – Υπουργός τότε είχε πάρει θυμωμένος στο κανάλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Πάτρα: Έριξαν κροτίδα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 12χρονος μαθητής

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Χονγκ Χονγκ: 44 νεκροί και 279 αγνοούμενοι από τη φωτιά στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης από έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας