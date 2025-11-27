Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης

Σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες και η αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις ημεδαπούς ηλικίας 50, 40 και 48 ετών (2 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα) και 34χρονο αλλοδαπό από το Ιράν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (26-11-2025), πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδας και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία σε τρία διαμερίσματα που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, όπου εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 11,53 γραμμαρίων,

1 συσκευασία ηρωίνης συνολικού βάρους 6,63 γραμμαρίων,

1 συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 0,67 γραμμαρίων,

17 ναρκωτικά δισκία,

1 μεταλλικό κουτάκι με υπολείμματα ηρωίνης,

2 λειτουργικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 540 ευρώ,

7 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

2 μεταλλικές σιδερογροθιές,

1 μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και

πλήθος από συσκευασμένες σύριγγες, ενώ σε οπίσθιο ακάλυπτο – αύλειο χώρο του κτιρίου, ανευρέθηκαν πλήθος ανοιγμένων συσκευασιών, καθώς και άδεια πλαστικά μπουκάλια, που είχαν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες συσκευές καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών – ήδη χρησιμοποιημένες.

Σημειώνεται ότι προηγουμένως, πλησίον του κτιρίου εντοπίστηκε 42χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε συσκευασία ηρωίνης, συνολικού βάρους 0,69 γραμμαρίων και συσκευασία κοκαΐνης, συνολικού βάρους 0,29 γραμμαρίων και ομοίως συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.