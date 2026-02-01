Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις ατόμων για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν χθες αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που διενεργούν συνεχείς και αδιάλειπτους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό:

-Κατόπιν επισταμένης έρευνας και αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες (31-01-2026) στην περιοχή του Παλαιοκάστρου δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 23 ετών, μετά από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 20χρονου αλλά και από την κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (19,7) γραμμαρίων, (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια τύπου «πεταλούδα».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

-Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, πρωινές ώρες χθες (31-01-2026), σε περιοχή του Ευόσμου, δύο άνδρες ηλικίας 43 και 49 ετών, διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους (0,7) γραμμαρίων, (2) συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (2,1) γραμμαρίων, (1) ηλεκτρονική ψηφιακή ζυγαριά, (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και το χρηματικό ποσό των 99.935 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων, θα οδηγηθούν αρμοδίως.